Володин объяснил свои слова о релокантах: рудники вместо Магадана

Глава Магаданской области остался недоволен идеей ссылать релокантов-предателей в его регион

Предавших Родину россиян нужно отправлять не в Магадан, поскольку это территория развития, а на рудники. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик уточнил свое предыдущее высказывание о релокантах, которые допускают "подлые поступки" против России, отметив, что они подпадают под статью Уголовного кодекса о госизмене.

Если подобные личности решат вернуться в Россию, "мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять", заявил Володин. Вместо своего прежнего предложения ссылать таких релокантов в Магадан он предложил выбрать рудники и такую территорию, "чтобы там не было лета", сообщает "Интерфакс".

В ответ на прежнее высказывание Володина о релокантах глава Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что "Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей", а также призвал избавиться о клише о регионе.

В Кремле отметили, что "нам не по пути" с людьми, покинувшими Россию и допускающими в отношении нее оскорбительные высказывания и действия. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что россияне "свободно выбирают, где им в настоящее время жить".

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