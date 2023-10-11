ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел строительство объектов инфраструктуры в ТиНАО

14:15
  • среда
  • 11 октября 2023

Один из проектов - строительство нового логистического комплекса

Сергей Собянин осмотрел строительство объектов инфраструктуры в ТиНАО: логистический комплекс компании Ozon и дублер Калужского шоссе.

По словам мэра, в Новой Москве реализуется множество больших и малых бизнес-проектов. Один из них – строительство нового логистического комплекса компании "OZON", одного из крупнейших отечественных операторов интернет-торговли, в котором будет создано около 7 тысяч новых рабочих мест.

Также мэр осмотрел ход строительства дублера Калужского шоссе. Он будет идти практически от Троицка и до МКАД в районе "Тютчевской", новой станции метро Троицкой линии.

"Это дорога позволит разгрузить Калужское шоссе, собрать вместе микрорайоны, которые сейчас строятся, а также места приложения рабочего труда. 2 км этой трассы уже построено, сейчас в стройке находится около 11 км", – добавил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Стройка
Стройка
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Стройка
Стройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.