Один из проектов - строительство нового логистического комплекса

Сергей Собянин осмотрел строительство объектов инфраструктуры в ТиНАО: логистический комплекс компании Ozon и дублер Калужского шоссе.

По словам мэра, в Новой Москве реализуется множество больших и малых бизнес-проектов. Один из них – строительство нового логистического комплекса компании "OZON", одного из крупнейших отечественных операторов интернет-торговли, в котором будет создано около 7 тысяч новых рабочих мест.

Также мэр осмотрел ход строительства дублера Калужского шоссе. Он будет идти практически от Троицка и до МКАД в районе "Тютчевской", новой станции метро Троицкой линии.

"Это дорога позволит разгрузить Калужское шоссе, собрать вместе микрорайоны, которые сейчас строятся, а также места приложения рабочего труда. 2 км этой трассы уже построено, сейчас в стройке находится около 11 км", – добавил Собянин.

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