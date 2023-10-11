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Бельгия передаст Киеву доходы от замороженных российских активов

14:41
  • среда
  • 11 октября 2023

С этой целью страна создаст специальный фонд

Бельгия планирует оказывать Украине помощь за счет российских активов, замороженных в бельгийской юрисдикции в рамках санкций. Об этом в среду, 11 октября, рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
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Политик пояснил, что в его стране будет сформирован фонд помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Объем фонда оценивается в 1,7 млрд евро.

Через этот механизм Бельгия собирается передавать Киеву все средства, получаемые от налогообложения прибыли на замороженные активы России, сообщает РИА Новости.

Ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев заявил, что не видит пока предпосылок к массовой конфискации российских активов, поскольку "западная электоральная демократия не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий".

Российский лидер Владимир Путин указывал, что наша страна уже заработала в два раза больше замороженных в рамках рестрикций золотовалютных резервов, а американские и европейские политики навсегда утратили доверие России.

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