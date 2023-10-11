Путин выступил на пленарной сессии "Российской энергетической недели"

Речь зашла о ситуации на Ближнем Востоке

Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке - одна важнейших тем, которую сейчас обсуждают на площадках "Российской энергетической недели". Цены на нефть растут. А непредсказуемый ход боевых действий может привести к кризису в нефтеперерабатывающих странах региона.

На главной пленарной сессии первый же вопрос президенту России - об Израиле и Палестине. "В чем проблема на сегодняшний день. Созданы механизмы регулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами. И решили отрегулировать все самостоятельно. Не использовали эти механизмы. И в последние годы ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях. По сути, попытались подменить решения фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками", - отметил Путин.

Ведь изначально речь шла о создании двух государств на этих территориях, но Палестина до сих пор не получила признанный суверенитет и потеряла часть земель. Проблема не решалась десятилетиями. Владимир Путин назвал ныне происходящее ужасным. Уровень насилия, по его словам, по отношению к гражданскому населению необходимо свести к минимуму:

"Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон. Удастся ли как-то в ближайшее время успокоить ситуацию, неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям".

В том числе и в области энергетики, если конфликт выйдет за пределы территорий Израиля и Сектора Газа. "Если не дай Бог конфликт будет разрастаться, то это влияние будет, на мой взгляд, неизбежным. Я не понимаю, зачем США туда подтаскивают авианосные группы, в Средиземное море, смысла я не вижу. Чего они собираются бомбардировать - Ливан или чего? Чего они собираются делать?"

Своё мнение высказал еще один высокопоставленный гость форума - премьер-министр Ирака. "Последствия этих вызовов мы даже не можем предсказать для всего региона. Арабские улицы бурлят. Нельзя заигрывать с безопасностью и стабильностью в регионе Ближнего Востока. Потому что в противном случае будет очень сложно вернуть ситуацию под контроль", - заявил Мухаммед Судани.

Для Европы новые энергетические потрясения станут очередным ударом. Ведь они уже, отказавшись от российского газа, закупает ресурсы по завышенным ценам.

"Все ведущие промышленно-развитые страны Европы - их промышленное производство - уходит в минус. И рост ВВП в минус. Упал жизненный уровень населения. Упали реальные располагаемые доходы населения, у нас рост плюс 4,4 процента. У нас есть поговорочка такая: не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Вот они и попали в эту яму", - рассказал Путин.

При этом Россия перенаправила свои энергетические ресурсы в другие страны мира. "Общий объём потребления всё равно сохраняется, значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым, чтобы этого не понимать. А поскольку объем потребления сохраняется, без наших объемов невозможно", - заявил Путин.

Впрочем, по словам Путина, технически Россия может начать поставлять газ в Германию по уцелевшей нитке "Северного потока-2", но для этого необходимо решение Берлина, а его нет.

"Я хочу быть корректным, но мне кажется, что это какое-то неумное экономическое поведение. Как будто они специально вредят экономике Германии. Просто я не понимаю, почему через территорию Украины можно подавать газ в ту же Германию. А по "Северному потоку-2" - считают, что нельзя", - отметил Путин.

Твёрдо дал понять президент, что Россия добьется поставленных целей в зоне СВО: "Война начата была на Украине в 2014 году после госпереворота, поддерживаемого США и Европой. Поддержали госпереворот. Начали боевые действия на юго-востоке Украины. 8 лет воевали. Убивали женщин, детей, стариков. И никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны. Вот о чем речь".

По решению президента участники специальной военной операции получат право на получение субсидии на установку газового оборудования. Это часть масштабного российского проекта по развитию газотранспортной системы внутри страны.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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