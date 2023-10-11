Посол Палестины сообщил о планах Аббаса поговорить с Путиным по телефону

Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в ходе интервью информагентству ТАСС заявил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

Напомним, что в последний раз президенты двух стран общались в октябре прошлого года во время встречи на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Пока не знаю, но скоро будет", - заявил Нофаль, отвечая на вопрос журналиста о том, запланирован ли в ближайшее время телефонный разговор лидеров России и Палестины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с обеими сторонами противостояния на Ближнем Востоке. По его словам, такая позиция позволит России участвовать в процессе дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что для урегулирования палестино-израильского конфликта члены Совета Безопасности ООН должны предпринять шаги по созданию независимого суверенного Палестинского государства.

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