Путин: мировая экономика переходит к многополярной модели

Президент выступил на форуме "Российская энергетическая неделя"

В мировой экономике продолжается процесс перехода к многополярной модели. Об этом в среду, 11 октября, рассказал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что российская экономика в это время проходит этап структурной реформации, а топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения.

При этом глава государства подчеркнул, что базовым приоритетом России в энергетике является обеспечение внутреннего рынка, сообщает ТАСС.

В отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год говорится, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине окажут негативное влияние на большинство экономик мира.

При этом Путин указывал, что западные страны собственными руками разрушают систему торговых и финансовых связей, которую сами и создавали. При этом в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются давлению извне, а следуют собственным интересам.

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