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Москва обжаловала в ICAO санкции против российской авиаотрасли

15:21
  • среда
  • 11 октября 2023

Россия считает санкции неправомерными

Россия инициировала разбирательство в рамках международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с санкциями против российской авиаотрасли. Об этом в среду, 11 октября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Ведомство указало, что своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации и серьезно подорвали взаимное доверие, являющееся основой системы международной авиации на протяжении уже почти 80 лет.

Всего ответчиками названы 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария, сообщает "Интерфакс".

В 2022 году, когда российские авиаперевозчики столкнулись с существенными убытками из-за западных санкций и вынужденного закрытия аэропортов в ряде городов России, федеральные власти предприняли ряд мер поддержки отрасли. В частности, кабмин выделил группе "Аэрофлот" 50 млрд рублей для покрытия операционных расходов.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что в России необходимо активно наращивать строительство самолетов Ту-214. Для этого из Фонда национального благосостояния выделено 41,8 млрд рублей.

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