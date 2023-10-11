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Путин предложил расширить список получателей льгот на газификацию

15:20
  • среда
  • 11 октября 2023

В него включат участников спецоперации

Перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации, следует расширить, считает Владимир Путин. Президент России выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели.

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Российский лидер предложил включить в список участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы. В перечень включат также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, приводит слова президента ТАСС.

Путин также напомнил российским энергокомпаниям об их приоритетах. Российский лидер обратил их внимание, что на первом месте для них должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям.

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