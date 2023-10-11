ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США предостерегли "Хезболлу" от эскалации ситуации в Израиле

15:46
  • среда
  • 11 октября 2023

Вашингтон предотвратил новый виток напряженности в регионе

Американские власти предостерегли лидеров шиитской организации "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник из администрации президента США.

Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа

Страны Запада задействовали своих дипломатов для того, чтобы передать лидерам шиитской организации несколько сообщений, рассказали в эфире телеканала.

"Ответ "Хезболлы" подтверждает желание не допускать эскалации ситуации в регионе", - подчеркнул собеседник телеканала, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, именно предупреждения США и их союзников смогли предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация в Израиле
Ситуация в Израиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.