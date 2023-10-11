США предостерегли "Хезболлу" от эскалации ситуации в Израиле

Вашингтон предотвратил новый виток напряженности в регионе

Американские власти предостерегли лидеров шиитской организации "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник из администрации президента США.

Страны Запада задействовали своих дипломатов для того, чтобы передать лидерам шиитской организации несколько сообщений, рассказали в эфире телеканала.

"Ответ "Хезболлы" подтверждает желание не допускать эскалации ситуации в регионе", - подчеркнул собеседник телеканала, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, именно предупреждения США и их союзников смогли предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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