Как развивается ситуация на Ближнем Востоке: новые данные

Число жертв конфликта растет

В Секторе Газа блэкаут - единственная электростанция в анклаве отключилась из-за нехватки топлива. Госпитали перешли на резервные генераторы, но их мощности хватит лишь на несколько дней, предупреждают местные власти. ЦАХАЛ за минувшую ночь выпустил 240 ракет. Под обстрелом и израильские города. Сигналы воздушной тревоги в эти минуты звучат на юге и в центре страны. Атаке снова подвергся главный аэропорт страны - Бен Гурион. По последним данным, общее количество погибших израильтян превысило уже 1300 человек. Минздрав Газы сообщает о гибели свыше тысячи палестинцев.

Улицы Газы в руинах. Выжившие после очередных ударов палестинцы ищут своих родных и близких. Буквально на руках несут раненных в больницы, потому что врачей не хватает, а машины скорой помощи просто не могут проехать по этим дорогам, заваленным бетонными обломками многоэтажных домов. Израильские авиация и артиллерия, как и говорил премьер-министр и министр обороны, просто стирают весь сектор с лица земли.

Число жертв израильских обстрелов превысило тысячу. Пострадавших как минимум в пять раз больше. По данным ООН, с начала конфликта свои дома покинули более 250 тысяч жителей анклава. А местные власти приводят и такие цифры: с начала израильских ударов в Газе уничтожено более 22 с половиной тысяч жилых домов, 10 больниц и свыше 40 образовательных учреждений. По меньшей мере 260 детей погибли. Как заявляют в палестинском МИДе, израильский ЦАХАЛ использует зажигательные снаряды с белым фосфором, применение которого запрещено международными конвенциями.

Израильские военные утверждают, что ХАМАС внутри солнечных водообогревателей прячет устройства слежения за военными самолётами. И поэтому они уничтожаются. Вместе с этим ракетные удары нанесены в Газе по портовой инфраструктуре, зданиям двух банков, Исламскому университету - там, по данным израильской армии, располагался военный центр, который использовался как тренировочный лагерь, а также место разработки и производства оружия.

В качестве целей и приграничные районы соседних Ливана и Сирии, откуда якобы по израильским военным вели прицельный огонь. Сектор Газа полностью заблокирован. Как с суши, так и с моря. Сухопутная граница с Египтом также закрыта, так как находится под огневым контролем ЦАХАЛ. Таким образом покинуть анклав сейчас практически невозможно. Израильские военные перекрыли подачу воды в регион. Отмечается нехватка продуктов питания и медикаментов. Закончилось топливо, которое использовалось для выработки электричества.

"Геноцид, совершённый Израилем против нашего народа в секторе Газа, ежедневно проявляется в своих самых отвратительных формах", - сообщили в МИД Палестины.

Не слишком избирательны ракетные удары, которые наносят и палестинские боевые отряды. Предпринята одна из самых массированных атак на израильский Ашкелон. За раз было выпущено более 100 неуправляемых ракет. Местные жители говорят - никогда такого не было за всё время противостояния. Вой сирен противовоздушной тревоги и звуки взрывов звучали в Сдероте. Система ПВО "Железный купол" с такими массированными ударами справиться не смогла.

ХАМАС наносит ракетные удары по аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве, тем самым вновь нарушая его работу. Задержано множество рейсов, которыми эвакуируют граждан других государств. В заложниках в секторе Газа находятся сотни евреев и иностранцев. Все они были захвачены в первые часы вторжения палестинских отрядов в Израиль.

Израильских журналистов допустили на место массового убийства в кибуце Кфар - Аза. Как сейчас сообщают СМИ, здесь палестинскими вооруженными отрядами были расстреляны и зарезаны более 200 израильтян, в том числе женщины, старики и младенцы. Как прокомментировали в ЦАХАЛе, точное число жертв они назвать пока не могут, но факт жестокой расправы имел место быть. Приводят и такие данным по общим потерям.

"1200 погибших израильтян. Я повторю, потому что это немыслимо: 1200 погибших израильтян! Подавляющее большинство из них – мирные жители. Более 2700 раненых. И, к сожалению, это ещё не окончательные данные", - сообщил Джонатан Конрикус, пресс-секретарь армии обороны Израиля.

На этих кадрах запечатлено, как солдаты в израильской форме, расстреляли четверых палестинцев – безоружных и стоящих перед ними на коленях. А затем, как утверждается, для фотографии подбросили им винтовку. Здесь уже палестинцы бросают гранату в бетонный бункер, где люди укрывались от обстрелов. Тому, кто пытался убежать, стреляли в спину. Подобных документальных свидетельств откровенной нечеловеческой жестокости солдат с обеих сторон с каждым днём становится всё больше.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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