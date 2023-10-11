Путин потребовал от кабмина предотвращать острые ситуации на рынке топлива

В приоритете должны быть поставки топлива российским потребителям

Российское правительство должно принимать превентивные действия для недопущения кризиса на внутреннем топливном рынке. Об этом в среду, 11 октября, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства призвал кабмин "действовать более оперативно, принимать превентивные меры до того, как ситуация приобретет острый характер". Он также обратил внимание энергетических компаний на то, что в приоритете должны быть поставки топлива именно российским потребителям.

Ключевое условие для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка, по словам Путина, это стабильность цен на электроэнергию, сырье, топливо. В данном направлении уже предпринят комплекс мер, цитирует президента "Интерфакс".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти, должны работать на интересы нашей страны. Важно, чтобы покупатели имели возможность приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам необходимые им топливные ресурсы.

Комментируя ценовую ситуацию с топливом, вице-премьер Александр Новак указал, что временный запрет на экспорт нефтепродуктов привел к снижению цен на топливо почти во всех российских регионах — в 81 субъекте Российской Федерации.

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