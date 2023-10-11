ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: у атомной отрасли России нет конкурентов в мире

15:46
  • среда
  • 11 октября 2023

"Росатом" занимает около 80% мирового рынка

Президент России Владимир Путин оценил силу российской инженерной школы по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов. Российский лидер в своем выступлении на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" подчеркнул, что атомная отрасль страны практически не имеет конкурентов за рубежом.

Путин предложил расширить список получателей льгот на газификацию
Путин потребовал от кабмина предотвращать острые ситуации на рынке топлива

Путин напомнил, что в настоящее время специалисты "Росатома" строят 22 энергоблока в других странах – причем одновременно. Президент заметил, что это примерно 80% мирового рынка.

По словам российского лидера, западные элиты своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике. И теперь исправлять ситуацию приходится ответственным участникам рынка - таким как Россия, приводит слова Путина ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа АЭС
Работа АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.