Путин: у атомной отрасли России нет конкурентов в мире

"Росатом" занимает около 80% мирового рынка

Президент России Владимир Путин оценил силу российской инженерной школы по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов. Российский лидер в своем выступлении на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" подчеркнул, что атомная отрасль страны практически не имеет конкурентов за рубежом.

Путин напомнил, что в настоящее время специалисты "Росатома" строят 22 энергоблока в других странах – причем одновременно. Президент заметил, что это примерно 80% мирового рынка.

По словам российского лидера, западные элиты своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике. И теперь исправлять ситуацию приходится ответственным участникам рынка - таким как Россия, приводит слова Путина ТАСС.

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