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Путин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке минимизировать жертвы

15:58
  • среда
  • 11 октября 2023

Президент призвал не трогать женщин и детей

В Израиле и Палестине наблюдается большое ожесточение, однако необходимо стремиться к минимизации гражданских потерь. Такое заявление сделал в среду, 11 октября, президент России Владимир Путин, призвав стороны конфликта "оставить в покое" женщин и детей.
Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке

Политик подчеркнул, что неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию в регионе, эскалация может привести к большим проблемам.

Путин напомнил, что Москва выступает за исполнение решений ООН и создание независимого Палестинского государства. Сторонники этого подхода есть также в США и Израиле, но там верх берут те, кто выступает за силовое решение, цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее в Минздраве сектора Газа рассказали, что количество жертв в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 950. Еще около пяти тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.

Российские дипломаты рассказали, что число россиян, погибших в результате эскалации, достигло четырех. Еще шестеро граждан России числятся пропавшими без вести.

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