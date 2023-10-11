Путин: экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от российских энергоносителей

Промышленность Европы находится в отрицательной зоне

Экономика Европы находится на нулевой отметке из-за отказа ЕС от поставок российских энергоносителей. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Российской энергетической недели заявил президент России Владимир Путин.

По словам политика, на данный момент ведущие страны ЕС пытаются отказаться от энергоносителей из России, которые на протяжении нескольких десятилетий обеспечивали не только экономическое, но и социальное благополучие объединения.

"Они сейчас переплачивают за поставки нефти и газа, а в результате экономика Евросоюза находится на около нулевой отметке", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент также добавил, что отсутствие дешевых энергоносителей привело к стагнации промышленного сектора Европы. По данным отечественных аналитиков, производство в некоторых странах ЕС находится уже в отрицательной зоне, уточнил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"