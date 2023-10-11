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Путин: экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от российских энергоносителей

16:16
  • среда
  • 11 октября 2023

Промышленность Европы находится в отрицательной зоне

Экономика Европы находится на нулевой отметке из-за отказа ЕС от поставок российских энергоносителей. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Российской энергетической недели заявил президент России Владимир Путин.

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По словам политика, на данный момент ведущие страны ЕС пытаются отказаться от энергоносителей из России, которые на протяжении нескольких десятилетий обеспечивали не только экономическое, но и социальное благополучие объединения.

"Они сейчас переплачивают за поставки нефти и газа, а в результате экономика Евросоюза находится на около нулевой отметке", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.  

Президент также добавил, что отсутствие дешевых энергоносителей привело к стагнации промышленного сектора Европы. По данным отечественных аналитиков, производство в некоторых странах ЕС находится уже в отрицательной зоне, уточнил он.

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