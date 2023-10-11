Путин назвал причины обострения на Ближнем Востоке

США пренебрегли механизмами урегулирования

Вашингтон в последние несколько лет пытался подменить решение политических проблем на Ближнем Востоке материальными подачками. США пренебрегли созданными ранее механизмами урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.

Комментируя обострение конфликта между Израилем и Палестиной, глава российского государства отметил, что Соединенные Штаты решили отрегулировать ситуацию в регионе самостоятельно. Они сделали ставку на удовлетворение материальных потребностей населения, проживающего на палестинских территориях, сказал Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин подчеркнул, что палестинская проблема в сердце каждого человека, исповедующего ислам. Все, что происходит на протяжении десятилетий, воспринимается, как проявление несправедливости, "возведенной в невероятную степень". Российский лидер пояснил: изначально речь шла о создании двух независимых суверенных государств - Израиля и Палестины. Однако Израиль был создан, а Палестина как суверенное государство, так и не не состоялось, приводит слова Путина ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"