Собянин: Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Вход на станцию "Печатники" несколько часов был закрыт

Движение на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки полностью восстановлено и введено в график. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", – рассказал Собянин в своем Телеграм-канале.

11 октября в первой половине дня на станции "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоявший на станции поезд.

Вход на станцию "Печатники" несколько часов был закрыт. Прокуратура метрополитена проводит проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"