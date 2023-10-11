Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Дрон засекли около 15.30

Средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Как сказано в сообщении военного ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа ПВО засекла 11 октября около 15.30. дежурными средствами противовоздушной обороны дрон уничтожен над территорией Брянской области.

В Минобороны ранее сообщали еще об одном сбитом дроне. Украинский беспилотный аппарат был перехвачен также над Брянской областью, около 10 часов утра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"