ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

16:49
  • среда
  • 11 октября 2023

Дрон засекли около 15.30

Средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

ПВО отбили атаку 30 украинских дронов на российскую территорию
ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма

Как сказано в сообщении военного ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа ПВО засекла 11 октября около 15.30. дежурными средствами противовоздушной обороны дрон уничтожен над территорией Брянской области.

В Минобороны ранее сообщали еще об одном сбитом дроне. Украинский беспилотный аппарат был перехвачен также над Брянской областью, около 10 часов утра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Войска ПВО
Войска ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.