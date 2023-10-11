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Израильская армия ввела запретную зону вокруг сектора Газа

17:19
  • среда
  • 11 октября 2023

Вход в нее уголовно наказуем и опасен для жизни

Территория вокруг сектора Газа, вплоть до окрестностей Ашкелона, объявлена запретной зоной. Как заявили в армии обороны Израиля, вход в зону уголовно наказуем, кроме того, это серьезная угроза жизни и здоровью.

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В официальном канале ЦАХАЛ в Telegram израильские военные просят граждан быть бдительными. Вход в запрещенную зону может помешать силам безопасности выполнять свои задачи. Кроме того, это угрожает жизни самого нарушителя, а также является уголовным преступлением.

Как сообщалось ранее, израильские военные нанесли удар по Исламскому университету сектора Газа. В ЦАХАЛ утверждают, что университет использовался как тренировочный лагерь ХАМАС для сотрудников военной разведки, а также для разработки и производства оружия.

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