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Путин заявил о провале плана по изоляции России

17:58
  • среда
  • 11 октября 2023

Москва борется за справедливое мироустройство

Москва борется за справедливое мироустройство, такой подход разделяют многие страны. Попытки стран Запада изолировать Россию провалились, заявил российский президент Владимир Путин.

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Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, Путин пояснил, почему многие страны разделяют позицию Москвы. По словам главы государства, они видят, что Россия активно борется за создание более справедливого, многополярного мироустройства.

Путин добавил, что эти страны поддерживают Россию потому, что она оказалась на переднем крае. Не потому, что страна так хороша – у нее тоже много проблем – но все хотят выстроить отношения на более-менее справедливой основе, приводит слова Путина ТАСС.

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