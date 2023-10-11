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Песков: Зеленский надоел Европе и США

18:36
  • среда
  • 11 октября 2023

Украинский лидер начинает метаться

Владимир Зеленский начинает метаться. Украинский лидер чувствует, что начинает надоедать всем – как в США, так и в Европе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, люди на Западе начинают задаваться вопросом: на что Зеленский тратит их деньги? Им не нравится такое положение дел – тем более, учитывая репутацию Украины как "оазиса коррупции на Земле".

Песков считает, что у Зеленского, кроме того, срабатывает профессиональная жадность: он переживает, что предназначенное ему вооружение отдадут Израилю. При этом он уже избаловался и привык к менторским замашкам, отметил представитель Кремля. Он уверен, что недовольство Зеленским на Западе будет только расти, передает РИА Новости.

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