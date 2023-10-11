Мишустин призвал сделать учет водных объектов в новых регионах

Премьер провел встречу с руководителем Росводресурсов

Около 7,5 миллиарда рублей направят в течение трех лет, начиная со следующего года, на расчистку и восстановление водоемов. О том, какая работа уже ведется, премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава Росводресурсов.

Дмитрий Кириллов отметил, что уже реализован проект реабилитации Клязьмы в Московской области, а также нескольких водных объектов в Татарстане, Мордовии и в Калининградской области. Сейчас в центре внимания Алтай.

Также обсудили защиту территорий от наводнений. Говорили и о работе агентства в новых регионах.

"Главное, чтобы все сервисы были удобны. И, конечно, нужно совмещать их с государственным кадастром недвижимости. И развивать это для людей. Ещё один вопрос к вам. Важная тема сегодня – новые регионы, где агентство уже работает, я знаю. Конечно, необходимо и там сделать учёт всех водных объектов", - отметил Мишустин.

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