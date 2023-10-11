Израильские военные и инструкторы уезжают с Украины

Это может повлиять на моральный дух украинской армии

Инструкторы и военные из Израиля, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, покидают Украину. Как сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, анализ показал, что израильтян в рядах украинской армии было достаточно большое количество.

Комментируя влияние палестино-израильского конфликта на обстановку в зоне СВО, Алаутдинов отметил, что некоторые граждане Израиля находились на Украине в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. Их отъезд может повлиять в том числе и на моральное состояние военнослужащих украинской армии, заявил командир "Ахмата" в эфире Первого канала.

Кроме того, события вокруг сектора Газа отодвинули Украину даже не на второй план в мировой новостной повестке. И, скорее всего, прекратятся поставки вооружений киевскому режиму, заключил Алаутдинов.

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