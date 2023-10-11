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В США анонсировали зимнее наступление ВСУ

20:01
  • среда
  • 11 октября 2023

Выделенных на Украину денег Вашингтону хватит на полгода

Зимние месяцы для Украины будут сложными. Тем не менее, ВСУ планируют продолжить наступление и зимой, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун.

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По словам американского генерала, Вашингтон ставит Киев в выгодное положение. США уверены, что делают все правильно, и каждое их действие "способствует успеху наступления ВСУ". Уверенность Брауна основывается на заявлениях других натовских генералов.

Ранее стало известно, что президент Украины встретился с главой Минобороны США Ллойдом Остином и генералом Брауном. Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за "непоколебимость оборонной и политической помощи". В то же время американские СМИ писали, что в бюджете Пентагона на помощь Украине осталось всего 5,2 миллиарда долларов, которых хватит всего на полгода, передает РИА Новости.

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