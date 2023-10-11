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Путин: Россия может внести вклад в решение палестино-израильского конфликта

20:29
  • среда
  • 11 октября 2023

У Москвы устойчивые отношения с Израилем и с Палестиной

Россия поддерживает устойчивые деловые отношения с Израилем. Также у Москвы на протяжении десятилетий дружеские отношения с Палестиной, заявил президент России Владимир Путин.

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Отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, российский лидер подчеркнул, что Россия могла бы внести свой вклад в процесс урегулирования обострившегося палестино-израильского конфликта.

Путин напомнил, что палестинцы живут на своей земле. Так что звучащие в Израиле призывы к ним переместиться в Египет никак не могут вести к установлению мира в регионе, передает ТАСС.

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