Путин: Россия может внести вклад в решение палестино-израильского конфликта

У Москвы устойчивые отношения с Израилем и с Палестиной

Россия поддерживает устойчивые деловые отношения с Израилем. Также у Москвы на протяжении десятилетий дружеские отношения с Палестиной, заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, российский лидер подчеркнул, что Россия могла бы внести свой вклад в процесс урегулирования обострившегося палестино-израильского конфликта.

Путин напомнил, что палестинцы живут на своей земле. Так что звучащие в Израиле призывы к ним переместиться в Египет никак не могут вести к установлению мира в регионе, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"