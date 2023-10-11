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ВКС России получат новый комплекс РЭБ

21:02
  • среда
  • 11 октября 2023

Аппаратура устанавливается на вертолет

Новый комплекс радиоэлектронной борьбы получат в ближайшее время Воздушно-космические силы России. Аппаратура устанавливается на вертолете, сообщили источники в военном ведомстве.

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Как пишут "Известия", комплекс способен эффективно бороться с системами противовоздушной обороны и беспилотными летательными аппаратами. РЭБ также может подавлять системы связи и управления. Детальные характеристики нового комплекса пока не разглашаются.

Эксперты считают, что новая разработка является более современным вариантом комплекса РЭБ "Рычаг". Сообщается, что она пополнит авиационный парк ВКС в ближайшее время. Система проходит испытания в боевых условиях и показывает себя с лучшей стороны.

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