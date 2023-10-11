ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

21:26
  • среда
  • 11 октября 2023

В четверг оно упадет до 735 мм

Атлантический циклон "Ральф" принесет в столицу потепление, дожди и низкое давление. О капризах октябрьской погоды предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Грозы с градом и низкое давление пообещали москвичам в пятницу
Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

Как сообщил синоптик в Telegram, циклон приведет к усилению в столице юго-западного ветра. Уже в ночь на 12 октября порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Сильный ветер будет дуть большую часть дня.

По данным Леуса, днем в четверг потеплеет до +11...+13 градусов, пройдут дожди. Погодные перемены будут сопровождаться понижением давления – с 749 мм до 735 мм ртутного столба. Это, по словам метеоролога, на 11–13 единиц ниже нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.