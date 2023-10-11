Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

В четверг оно упадет до 735 мм

Атлантический циклон "Ральф" принесет в столицу потепление, дожди и низкое давление. О капризах октябрьской погоды предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как сообщил синоптик в Telegram, циклон приведет к усилению в столице юго-западного ветра. Уже в ночь на 12 октября порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Сильный ветер будет дуть большую часть дня.

По данным Леуса, днем в четверг потеплеет до +11...+13 градусов, пройдут дожди. Погодные перемены будут сопровождаться понижением давления – с 749 мм до 735 мм ртутного столба. Это, по словам метеоролога, на 11–13 единиц ниже нормы.

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