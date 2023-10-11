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В Израиле объявили об инциденте на ядерном объекте

21:52
  • среда
  • 11 октября 2023

Речь идет о ядерном исследовательском центре в Димоне

Инцидент произошел в Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.  В сообщении указывается, что речь идет о происшествии на объекте на юге Израиля.

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Позже появилось сообщение в аккаунте Terror Alarm в соцсети Х (бывшая Twitter). Утверждается, что инцидент на одном из объектов, расположенных в ядерном центре города Димона, не был связан с ракетами и БПЛА. Подчеркивается, что это уголовное дело, ситуация под контролем.

Эксперты МАГАТЭ ранее предупредили, что попадание снаряда по израильскому ядерному объекту приведет к эффекту грязной бомбы. Для этого достаточно разрушить хранилище сухого топлива.

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