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Депутат Госдумы Делягин назвал причину обострения на Ближнем Востоке

08:39
  • четверг
  • 12 октября 2023

Англо-американская война продолжается

Может ли кризис на Ближнем Востоке повлиять на мировую экономику? Чьи интересы скрыты за внешней стороной израильско-палестинского конфликта? Приведет ли он к изменению соотношения сил между странами Запада и Востока?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. 

"Ситуация на Ближнем Востоке - это часть англо-американской войны. Американцы почти подготовились, осталось только подписать соглашение о нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, а следующим был бы Иран, который мягко бы присоединился. Англичане же поняли, что если все так случится, они окажутся никому не нужны, и перевернули стол", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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