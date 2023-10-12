Депутат Госдумы Делягин назвал причину обострения на Ближнем Востоке

Англо-американская война продолжается

Может ли кризис на Ближнем Востоке повлиять на мировую экономику? Чьи интересы скрыты за внешней стороной израильско-палестинского конфликта? Приведет ли он к изменению соотношения сил между странами Запада и Востока?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Ситуация на Ближнем Востоке - это часть англо-американской войны. Американцы почти подготовились, осталось только подписать соглашение о нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, а следующим был бы Иран, который мягко бы присоединился. Англичане же поняли, что если все так случится, они окажутся никому не нужны, и перевернули стол", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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