Предсказуемо - и бездоказательно

Вы будете смеяться, но мы с вами снова взорвали газопровод. На этот раз Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. Странная вибрация на дне Балтийского моря была замечена сейсмологами ночью 8 октября. Обстоятельные, не привыкшие торопиться финские и эстонские специалисты посмотрели на приборы только 9-го, в понедельник. И поняли, что давление в трубе падает. И приняли немыслимо оперативное решение - перекрыть Balticconnector.

Эксперт по России, отставной майор Марко Эклунд сразу раскрыл, кто стоит за повреждением газопровода. Конечно, Россия! Мстит Финляндии за вступление в НАТО. Это хорошо, что успели вступить! Теперь-то НАТО возьмется за дело. Генсек альянса прямо так и припугнул возможных диверсантов: "Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом".

Где был решительный Йенс Столтенберг со своим НАТО, когда взорвали "Северные потоки"? Год прошел. Расследование идет ни шатко ни валко. Уже пережевана и почти забыта версия про украинских диверсантов-любителей, которые нырнули с частной яхты и установили взрывчатку. Да так и растворились в соленой Балтийской воде. Или Столтенберг их до сих пор ловит?

С "Северными потоками", если помните, совсем неловко получилось. Американцы открыто не советовали Германии использовать газопровод. Откровенно шантажировали - и правительство Германии, и немецкие газовые компании. С дешевым российским газом Европа, как известно, теряла энергонезависимость. 50 лет получала наш газ - и была независимой. А тут прямо села на газовую иглу. И американцы придумали, как Европу с этой иглы снять. Байден по старческой дурости проболтался: "Если Россия пересечет границу Украины, не будет больше никаких "Северных потоков".

По редакциям европейских газет тогда разослали версию про украинских диверсантов. Может быть, они до сих пор ходят по дну и взрывают все газопроводы, что попадаются на их пути?

Инцидент с трубой Balticconnector встревожил и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила о признаках подрыва газопровода. Всю картину испортил руководитель финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Йеллопуки: "Я думаю, что к этому, вероятно, привела череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед, и якорь начинает дрейфовать".

Но русский след все равно нужно искать.

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