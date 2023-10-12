ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин прибыл с визитом в Киргизию

07:58
  • четверг
  • 12 октября 2023

Там пройдет заседание Совета глав государств СНГ

Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию, где завтра пройдет заседание Совета глав государств СНГ, передает "ТВ Центр".

По итогам саммита запланировано подписание целого ряда документов о сотрудничестве во многих сферах. Также лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Сегодня глава российского государства проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на встрече с которым речь пойдет о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин прибыл в Бишкек
Владимир Путин прибыл в Бишкек
Самолет президента России
Самолет президента России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.