Там пройдет заседание Совета глав государств СНГ

Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию, где завтра пройдет заседание Совета глав государств СНГ, передает "ТВ Центр".

По итогам саммита запланировано подписание целого ряда документов о сотрудничестве во многих сферах. Также лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Сегодня глава российского государства проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на встрече с которым речь пойдет о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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