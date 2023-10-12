Там пройдет заседание Совета глав государств СНГ
Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию, где завтра пройдет заседание Совета глав государств СНГ, передает "ТВ Центр".
По итогам саммита запланировано подписание целого ряда документов о сотрудничестве во многих сферах. Также лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
Сегодня глава российского государства проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на встрече с которым речь пойдет о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"