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Армия обороны Израиля нанесла серию новых массированных ударов по объектам ХАМАС

08:12
  • четверг
  • 12 октября 2023

От нехватки топлива в секторе Газа закрылась единственная электростанция

Армия обороны Израиля нанесла серию новых массированных ударов по объектам ХАМАС на территории сектора Газа. О результатах в ЦАХАЛ обещают сообщить позже.

Как информируют в палестинском Минздраве, жертвами обстрелов с начала конфликта стали 1200 жителей автономии, среди них много детей. Более 5 тысяч ранены. По данным ООН, свои дома покинули более 340 тысяч палестинцев. От нехватки топлива в секторе Газа закрылась единственная электростанция.

О том, что Израиль намерен идти до конца, заверили в правительстве еврейского государства. Премьер Нетаньяху заявил: каждый член движения ХАМАС - потенциальный мертвец. Со своей стороны, исламисты также продолжают обстрелы израильской территории. 

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