На купянском участке общие потери ВСУ за сутки составили до двух рот

Российские войска на донецком направлении вклинились в оборону противника на глубину до 600 метров, сообщили в Минобороны.

Радикалы за сутки потеряли 11 БТРов MaxxPro, две бронемашины, три буксируемых гаубицы и польскую самоходку "Краб".

Улучшили свое тактическое положение и наши подразделения на южнодонецком участке фронта. На купянском общие потери ВСУ за сутки составили до двух рот боевиков.

Под Артемовском пехоту и технику уничтожают подразделения самоходных орудий "Нона". Тульские десантники пресекли очередную попытку боевиков прорвать нашу оборону. Экипажи оперативно выдвинулись на позиции и по навесной траектории ударили по опорным пунктам противника, поразив живую силу и бронетехнику националистов. После выполнения задачи бойцы оперативно меняют место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь врага.

На купянском направлении замаскированные позиции неонацистов уничтожили расчеты самоходных артустановок "Мста". Осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы калибра 152 миллиметра наносят максимальный урон укрепленным сооружениям, бронетехнике и живой силе врага. Огонь самоходки ведут с закрытых позиций - дальностью до 30 километров и прямой наводкой. Экипажи "Мсты" постоянно в движении - такая тактика дезориентирует противника и сохраняет жизни бойцов.

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