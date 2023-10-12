Минобороны представило новых героев спецоперации

Ефрейтор Сультим Дампилон вынес из-под огня противника более 10 раненых военнослужащих

Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Старший сержант Баир Гунтыпов огнем из танка поддерживал наших обороняющихся мотострелков. Несмотря на вражеский обстрел, точным ударом экипаж бронемашины уничтожил позицию пулеметного расчета и командно-наблюдательный пункт радикалов. Это позволило нашим подразделениям перейти в контратаку.

Ефрейтор Сультим Дампилон во время оборонительного боя вынес из-под огня противника более 10 раненых военнослужащих, оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в госпиталь. Благодаря самоотверженным действиям санитара медицинской роты танковой бригады сохранены жизни многих бойцов.

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