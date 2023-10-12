NASA показало образцы грунта астероида Бенну

Образцы доставила межпланетная станция OSIRIS-REx

Американское агентство NASA впервые представило образцы грунта астероида Бенну. Их доставила межпланетная станция OSIRIS-REx.

Аппарат был запущен в 2016 году и изучал космическое тело на протяжении пяти лет. А месяц назад, приблизившись к Земле, сбросил капсулу с грунтом.

Ученые обнаружили в образце большое количество углерода, а в составе минералов - воду. Изучение полученного материала поможет ответить на вопрос о зарождении жизни на нашей планете.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"