Гордость России: ансамблю песни и пляски имени Александрова - 95

Певцам, танцорам и музыкантам в военной форме рукоплещут на самых известных площадках мира

С первых звуков музыки в образе все - и хореографы, и артисты балета. Каждое движение выверено и отточено. И хор тоже без устали репетирует - в ансамбле Александрова готовятся к юбилейному концерту в Кремле.

95 лет настоящего служения искусству. 12 октября 1928 года на сцену перед командованием Красной Армии вышли восемь певцов, баянист, чтец и два танцора. Так и родился ансамбль Красноармейской песни. Состав его за годы увеличился многократно. А вот концепция осталась: обязательно - хор, танцоры и музыканты. Оркестр, кстати, не имеет аналогов в мире - в нем и русские народные инструменты, и духовые.

В свою первую международную поездку ансамбль песни и пляски отправился еще в 1937 году - на всемирную выставку в Париж. И вернулся с гран-при!

"Никто не ожидал, что будет такой высокопрофессиональный хор, который создал Александр Васильевич Александров, во-вторых, парижскую публику убили исполнением Марсельезы", - отметил Владимир Антонов, заслуженный артист России, заведующий историко-мемориальным залом ансамбля имени Александрова.

Французские газеты писали - надо поучиться у этого русского ансамбля петь Марсельезу! Вместо шести концертов тогда дали 15. А потом гастролей было много - объехали весь мир. Им аплодировали президенты разных стран, а среди поклонников был и Папа Римский Иоанн Павел II - в честь его дня рождения дали концерт в Ватикане.

В репертуаре ансамбля сейчас 2000 произведений. Самые популярные, конечно, - "золотой фонд", те, что на любом концерте звучат: и "Священная война", и "Катюша", и "Песня фронтового шофера". Но солист Максим Маклаков говорит - исполняют и эстраду, и джаз, и оперную музыку.

"В моем репертуаре очень много песен. Это и арии, и военные песни, русские народные песни, романсы. Ансамбль очень универсален, делаются переложения даже каких-то классических вещей", - уточняет он

Многие в коллективе - не только артисты, но еще и военные. Проходят и срочную службу. Случается - как у Александра Мозгунова- ансамбль меняет судьбу. Учился на инженера, а стал музыкантом.

"Я пришел проходить срочную службу в 2014 году после того, как окончил авиационно-технологический университет. И после этого музыка победила", - вспоминает лн.

Они не раз выступали в горячих точках - Афганистан, Сирия. А самая страшная страница в истории ансамбля - декабрь 2016-го. В авиакатастрофе в небе над Сочи тогда погибли 64 человека. Тяжелейшая потеря, но было принято решение - ансамбль должен жить. И в обновлённом составе он вышел на сцену уже в феврале следующего года.

Они выступают на самых разных площадках в России и за рубежом. Недавно вернулись с гастролей из Северной Кореи. Там многие знают и поют русские песни.

У ансамбля весь этот год - юбилейный. Но самый главный концерт, где будут принимать поздравления и, конечно, исполнять любимые всеми хиты - завтра в Кремлевском Дворце. Там снова продемонстрируют свой узнаваемый, годами отточенный стиль - военная форма, строгая выправка. И невероятная сила и мощь, когда сотни голосов звучат как один.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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