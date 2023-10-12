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Пушков предрек поражение коалиции Шольца на будущих выборах в ФРГ

08:25
  • четверг
  • 12 октября 2023

Победу одержит ультраправая "Альтернатива для Германии"

Падающие рейтинги правящей в ФРГ коалиции и взлет ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" свидетельствуют о возможном поражении действующего канцлера Олафа Шольца и его союзников на выборах в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца
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Как отметил политик, на сегодняшний день между блоком ХДС/ХСС и нынешним коалиционным правительством нет каких-либо фундаментальных разногласий, однако падающие рейтинги правящих партий и небывалый взлет "Альтернативы для Германии" указывают на растущее недовольство немецких избирателей политикой действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.  

"Тенденция устойчивая", - констатировал Пушков.

Именно по этой причине возглавляемая Олафом Шольцем Социал-демократическая партия Германии, вероятно, потерпит сокрушительное поражение на выборах в 2025 году, спрогнозировал сенатор.

Напомним, что в минувшее воскресенье прошли региональные выборы в Гессене и Баварии, в результате которых правящая партия СДПГ установила антирекорд по полученным голосам. По данным издания Focus, в обеих федеральных землях уверенную победу одержали консерваторы из ХДС/ХСС.  

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