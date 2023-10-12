Украина продолжает попытки атаковать российскую территорию

В результате падения беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода в ночь на четверг, 12 октября, погибли три человека, среди них — маленький ребенок. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

При взрыве, который произошел при падении беспилотника, уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

Киевский режим продолжает попытки атак на территорию России, при этом уверяя, что ведет исключительно оборонительные действия. В ночь на 11 октября российская система ПВО сбила над Брянской областью два украинских дрона, а в течение дня был ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, несмотря на смену министра обороны Украины, суть киевского режима остается неизменной, что может вызывать лишь сожаление.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"