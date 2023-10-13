Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Открывающийся коридор затмений

Овны

Звезды сжалились над нами и решили устроить затмение завтра, в выходной день. Вам это событие принесет перемены в отношениях. Какие именно - зависит от вас.

Тельцы

Завтрашнее затмение заставит вас вспомнить контакты тренеров, массажистов, косметологов. Желание вести здоровый образ жизни – правильное и своевременное!

Близнецы

Признайтесь себе в том, что не хотите заканчивать заброшенные творческие проекты – это нормально! Некоторые поймут, что, увы, разлюбили партнера.

Раки

Открывающийся коридор затмений поведет вас к целям, связанным с недвижимостью. Какими бы домоседами вы ни были, рано или поздно приходит время переезжать!

Львы

Интересное письмо, сообщение, знакомство – оно не будет случайным! Все, кто войдут в вашу жизнь в ближайшие дни, вольно или невольно научат вас чему-то новому.

Девы

Что-то изменится в материальной сфере: появится новый источник дохода или цель накоплений. Посмотрите предложения от банков – может найтись что-то достойное.

Весы

Затмение Солнца в вашем знаке звучит пугающе, но на самом деле не означает ничего страшного. Важно прожить эти дни осознанно, неспешно, занимаясь собой, а не другими.

Скорпионы

Вам может поступить секретное предложение. Высока вероятность того, что вы пересмотрите отношение к какой-то тайне или отношениям, которые не афишируете.

Стрельцы

Проверьте папку с приглашениями на публичные мероприятия, подпишитесь на местную афишу. Вам полезно вращаться в социуме, ищите поводы выходить из дома почаще.

Козероги

Бизнес, карьера, самореализация, новая профессия – эти темы актуальны для представителей этого знака. Затмение поможет определиться с выбором, разобраться в своих истинных желаниях.

Водолеи

В эти выходные вы получите огромное удовольствие, если найдете время на совершенно новые, незнакомые занятия. Пора расширять свои горизонты и познания!

Рыбы

Затмение коснется финансовой сферы. Если у вас есть долги, кредиты, или вас интересуют социальные выплаты, займитесь этими вопросами и разложите все по полочкам.

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