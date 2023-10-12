Рубль пошел в рост после указа Путина о продаже валютной выручки

Президент обязал ряд экспортеров обязательно продавать такую выручку

Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже утром в четверг, 12 октября — рубль резко укрепился на старте торгов. Это последовало за подписанием российским лидером Владимиром Путиным указа о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

На открытии торгов курс доллара США составил 96,59 рубля (на 3,61 рубля ниже уровня предыдущего закрытия). Евро стоил 103 рубля, подешевев на 3,49 рубля. Юань потерял 49,6 копейки и торгуется по 13,212 рубля, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр экономического развития Максим Решетников подчеркивал, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать только за счет ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля.

При этом Минфин выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации. Глава ведомства Антон Силуанов рассказал, что ведет дискуссию с Банком России по данной теме.

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