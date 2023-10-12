Белый дом: у США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

Ситуация усложнилась из-за конфликта в Израиле

Очередной транш финансовой и военной помощи Киеву истощил ресурсы администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как отметил чиновник, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной может привести к значительному сокращению финансовой и военной поддержки Украины.

"Мы приближаемся к этому моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны", - заявил Кирби, чьи слова приводит газета "Известия".

Однако на данный момент Вашингтон все еще располагает необходимыми денежными фондами для поддержки как Украины, так и Израиля, подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. По словам политика, теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское.

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