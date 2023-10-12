ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом: у США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

09:14
  • четверг
  • 12 октября 2023

Ситуация усложнилась из-за конфликта в Израиле

Очередной транш финансовой и военной помощи Киеву истощил ресурсы администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.  

Зеленский: внимание мирового сообщества к Украине снизится из-за Израиля
Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

Как отметил чиновник, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной может привести к значительному сокращению финансовой и военной поддержки Украины.

"Мы приближаемся к этому моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны", - заявил Кирби, чьи слова приводит газета "Известия".

Однако на данный момент Вашингтон все еще располагает необходимыми денежными фондами для поддержки как Украины, так и Израиля, подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. По словам политика, теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джон Кирби
Джон Кирби
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.