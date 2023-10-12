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Голикова отвергла необходимость введения коронавирусных ограничений

09:06
  • четверг
  • 12 октября 2023

Власти следят за эпидситуацией

В последнюю неделю в России была зафиксирована тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, вводить ограничения нет необходимости. Об этом в четверг, 12 октября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
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На вопрос о том, есть ли необходимость возвращать ограничительные меры, действовавшие в пандемию COVID-19, замглавы кабмина ответила "конечно, нет".

Голикова выразила надежду на то, что "у нас за три года граждане стали абсолютно сознательными и элементарные правила безопасности, как-то — помыть руки, не выходить из дома, если плохо себя чувствуешь — будут соблюдать", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за период со 2 по 8 октября в России госпитализировано 2668 заболевших коронавирусом. Выздоровели за неделю 16297 человек, скончались 25 пациентов с коронавирусом.

При этом в Роспотребнадзоре рассказали, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций. Этот подвид "омикрона" более заразен, чем его предшественники, но против него будут эффективны вакцины, созданные под омикрон-штамм, заверили в ведомстве.

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