Все упирается в накачивание киевского режима оружием

Соединенные Штаты могут легко и быстро урегулировать украинский кризис прекращением отправки Киеву военной помощи. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что контрнаступление украинской армии провалилось, при этом "киевский режим дышит на ладан", а "западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития".

Посол подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему делает ставку на силовое решение украинского кризиса — "задачи измотать и обескровить Россию, еще больше натравить на нас братский народ не меняются", сообщает ТАСС.

Тем временем глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что, хотя зимние месяцы будут для украинской армии тяжелыми, она планирует продолжать контрнаступление и зимой.

На этом фоне глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью 200 млн долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.

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