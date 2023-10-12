Боррель: ЕС не удовлетворен нейтралитетом Китая в конфликте России и Украины

Пекин может сделать намного больше для урегулирования конфликта

Страны ЕС не довольны нейтральной позицией Китая в конфликтной ситуации между Россией и Украиной. Об этом в интервью изданию SCMP заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", - заявил Боррель, чьи слова приводит РБК.

Дипломат подчеркнул, что участие Китая в мирной конференции по украинскому кризису свидетельствует о заинтересованности китайских властей в урегулировании конфликта. Однако, по его словам, Пекин может сделать намного больше – например, поддержать "формулу-мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Он также добавил, что Китай, вероятно, рассчитывает извлечь выгоду из российско-украинского конфликта, поскольку только этим можно объяснить тот факт, что после начала военной спецоперации Пекин открыто выступил против односторонних санкций в отношении Кремля.

Ранее в Китае опубликовали план по решению украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. В них говорится о необходимости соблюдать суверенитет всех стран, прекратить гонку вооружений, боевые действия и начать мирные переговоры.

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