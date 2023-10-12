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Захарова: США должны были знать о подготовке столкновения в Израиле

09:41
  • четверг
  • 12 октября 2023

Вашингтон уверяет, что не обладал такими данными

Соединенные Штаты не могли не знать о подготовке к столкновениям на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала в четверг, 12 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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В эфире "Соловьев Live" чиновница заявила, что операция ХАМАС проводилась "настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников", а именно спутники — это "разведывательная мощь США непосредственно в регионе".

Тем не менее, за год Вашингтон не отследил ситуацию и "не передал информацию ближайшему союзнику", указала спикер МИД.

Ранее Захарова поинтересовалась, почему американская разведка при всех ее возможностях не предупредила Израиль — своего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке — о назревающей угрозе со стороны ХАМАС. Спикер МИД сочла это провалом американской разведки.

При этом источники сообщали, что спецслужбы Египта неоднократно предупреждали власти Израиля о растущей угрозе со стороны сектора газа и группировки ХАМАС. Однако израильское правительство игнорировало эту информацию.

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