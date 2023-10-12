Армия обороны Израиля нанесла серию новых массированных ударов по объектам ХАМАС

Поражены командные пункты и штаб элитного подразделения боевиков

Небо над сектором Газа всю ночь освещали ракеты. В результате новых массированных обстрелов поражены оперативные командные центры ХАМАС. Удар нанесен по месту дислокации элитного подразделения "Нохба", которое возглавило субботнюю атаку на Израиль. В своей резиденции ликвидирован один из главных командиров бригады "Рафах" – Мухаммед Абу Шамла.

Бойцы ЦАХАЛ и бронетехника зачищают палестинский город Калькилия. С колоссальным трудом удалось отбить у исламистов занятый ими кибуц Беэри. Жители которого стали жертвами бесчеловечной резни.

"У людей, попавших в плен, были связаны руки. Детей собрали в комнате и расстреляли. В другую привели 15 девочек-подростков – туда бросили ручную гранату. Здесь была настоящая бойня", - сообщил Итай Верув, генерал-майор армии обороны Израиля.

Жестокость операции возмездия поощряется в Израиле на государственном уровне. Авиация бомбит жилые кварталы взятой в блокаду Газы. Министерство здравоохранения распорядилось отказывать в лечении взятым в плен раненым боевикам. В соцсетях распространяются жуткие ролики – израильтяне с радостными криками автомобилями давят лежащих на земле палестинцев.

Для единой задачи уничтожения ХАМАС в Израиле сформировано чрезвычайное правительство. В него вошли глава Минобороны, занимавший этот пост ранее представитель парламентской оппозиции и премьер-министр Нетаньяху.

"Мы сражаемся изо всех сил, на всех фронтах. Мы идем в наступление – каждый член ХАМАС уже мертвец", - сказал Нетаньяху.

На период военных действий рассмотрение всех законопроектов и реформ заморожено. Поддержать единство нации призывают лидеров всех оппозиционных партий. Для предотвращения войны на два фронта первые резервисты отправлены на север к границе с Ливаном, где активизировалась шиитская "Хезболла". Для полноценной наземной операции против ХАМАС ждут еще больше вооружений из США и прибытия ударной группы американского флота.

В секторе Газа положение отчаянное – из-за нехватки топлива закрылась единственная электростанция. Свои дома покинули более 340 тысяч жителей. В списке жертв израильских обстрелов - 1200 человек, среди них много детей. Более пяти тысяч ранены. Но исламисты не сдаются. ХАМАС продолжает обстрелы Ашкелона. Сегодня новые удары нанесены по Тель-Авиву. Причем впервые запущена ракета дальностью 160 километров. В заложниках остаются более ста человек. Одной из редких хороших новостей на этом фоне стало сообщение о том, что "Бригады аль-Кассама" отпустили на свободу женщину-израильтянку и двух ее детей.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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