В отношении Украины у США кончается как оружие, так и терпение

Ситуация на Ближнем Востоке спутала все карты

В Чикаго под бой барабанов требуют свободу палестинскому народу. На мосту в Мостаре развернули полотнище. Один из активистов даже сиганул в воду в знак солидарности с Сектором Газа. После того, как во многих городах на культурных и исторических объектах включили бело-синюю подсветку в поддержку Израиля, здание Лиги арабских государств в Египте в ответ окрасили в цвета палестинского флага.

Италия тоже решила поучаствовать во флешмобе, совсем позабыв историю Триумфальной арки Тита, построенной в честь взятия Иерусалима армией Римской империи, которая уничтожала еврейское население. Но это еще не все попытки западных архитекторов соорудить из Израиля единственного пострадавшего в этой войне. Используют вполне проверенную на украинских зрителях методичку.

Так, западные СМИ подхватили фейковую историю о "40 младенцах, убитых ХАМАСом". Американских журналистов при этом не смутило, что даже в ЦАХАЛе до сих пор не подтвердили информацию, а автор фейковых новостей призналась, что сама ничего толком и не видела.

На откровенное вранье западных акул пера повелся даже американский президент, который, как позже оправдались в Белом доме, тоже не видел никаких доказательств. По словам Байдена, помимо авианосцев, США направляют в регион большое количество истребителей. Это как намек Ирану. Хотя уже всем понятно, что Тегеран не знал о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль. Но американские политики требуют больше крови.

Но запасы оружия у Пентагона не резиновые. Поставки Украине, теперь Израиль. Журналисты CNN напоминают и про возможный конфликт на Тайване. И выбор встает уже сейчас. Что касается Украины, в Белом доме дают понять – сколько веревочке не виться…

"В ближайшее время у нас есть ассигнования как для Украины, так и для Израиля. Но не стоит планировать долгосрочную поддержку, когда у тебя заканчиваются возможности. А в отношении Украины эти возможности заканчиваются", - заявил Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям.

Заканчивается и терпение. Владимир Зеленский, видимо, чтобы напомнить о себе еще раз, засобирался в Израиль. Правда, будет ли премьеру Биньямину Нетаньяху сейчас до него – большой вопрос. А вот госсекретарь Блинкен уже в Тель-Авиве.

Израиль, несмотря на опасную обстановку, манит иностранных гостей. Впрочем все это уже где-то было. На появившихся в Сети кадрах глава британского МИДа бежит в укрытие.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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