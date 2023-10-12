Националисты высылают вперед небольшие группы пехоты

Разведка докладывает: в 3,5 километрах обнаружен вражеский опорный пункт. Гвардейцы 40-й бригады морской пехоты немедленно выдвигаются на закрытые позиции. Небольшая корректировка огня, и снаряд 100-миллиметровой пушки буквально разносит укрытие противника.

Запорожское направление, в частности - Времевский выступ, по-прежнему один из самых горячих участков фронта. Националисты высылают вперед небольшие группы пехоты. По которым тут же отрабатывает наша ствольная и реактивная артиллерия.

Серьезные успехи российской армии отмечают и на донецком направлении. Операторы беспилотников заметили очередное скопление вражеских сил. Массированный артиллерийский удар накрывает позиции ВСУ, выжившие националисты спасаются бегством. Причем сами боевики предпочитают называть это тактическим отступлением.

Экипажи самоходок совершают марш на огневые позиции. Артиллеристы прицеливаются по навесной траектории и отправляют снаряды точно в цель. Результат – уничтоженная техника противника, в том числе и западного образца. Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники оперативно меняют огневые позиции.

Серьезные бои продолжаются и на Торском выступе купянского направления. Камера беспилотника зафиксировала, как противник предпринимает очередную попытку подойти ближе к российским позициям. Однако встречный огонь заставляет вражескую пехоту повернуть назад и искать укрытие.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Огнем артиллерии и ударами штурмовой армейской авиации сорваны и отражены семь атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и бригады специального направления "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - прим.ред.) в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили более 50 военнослужащих".

Тем временем в тылах российского армии непрерывно идет подготовка бойцов. Военнослужащие Центрального округа регулярно совершенствуют навыки ведения танкового боя. Также экипажи изучают слабые места и уязвимые зоны западной техники. Которая регулярно становится мишенью наших мотострелков.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"