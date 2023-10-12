В Музее спортивной славы ЦСКА открылась выставка в честь Сергея Белова

Многократного призера и победителя международных турниров по баскетболу

В Музее спортивной славы ЦСКА открылась выставка, посвященная Сергею Белову - одному из самых известных игроков советского спорта, сообщает "ТВ Центр".

Многократный призер и победитель международных турниров, он внес огромный вклад в развитие баскетбола в нашей стране. Именно Сергей Александрович Белов зажег факел Олимпиады-80, которая проходила в Москве.

Экспозиция получилась небольшой, но уникальной. На ней представлены фотографии, призы, кубки и медали спортсмена.

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