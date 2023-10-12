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В Музее спортивной славы ЦСКА открылась выставка в честь Сергея Белова

12:01
  • четверг
  • 12 октября 2023

Многократного призера и победителя международных турниров по баскетболу

В Музее спортивной славы ЦСКА открылась выставка, посвященная Сергею Белову - одному из самых известных игроков советского спорта, сообщает "ТВ Центр".

Многократный призер и победитель международных турниров, он внес огромный вклад в развитие баскетбола в нашей стране. Именно Сергей Александрович Белов зажег факел Олимпиады-80, которая проходила в Москве.

Экспозиция получилась небольшой, но уникальной. На ней представлены фотографии, призы, кубки и медали спортсмена.

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Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
Выставка "Движение вверх Сергея Белова"
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