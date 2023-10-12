В МГИМО представят лучшие проекты программы "Приоритет 2030"

Это крупнейший в России механизм поддержки и развития университетов

В МГИМО сегодня стартовал фестиваль, на котором представят лучшие проекты вузов-участников программы "Приоритет 2030".

Это крупнейший в России механизм поддержки и развития университетов. В фестивале участвуют делегации более 60 вузов страны. Это свыше 700 человек. Спикеры отметили: во многих образовательных учреждениях накоплен уникальный опыт, который необходимо распространять

"Новые проекты должны реализовываться на базе сетевого сотрудничества университетов. Мы должны делиться своими лучшими компетенциями друг с другом. И таким образом реализовывать и светские проекты, и образовательные проекты. И очень важно, что сегодня в зале присутствовали ректоры, проректоры очень многих вузов вне Москвы", - отметил Анатолий Торкунов, ректор МГИМО.

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