В Госдуме предложили лишать гражданства релокантов с антироссийской позицией

Речь о россиянах, покинувших страну и высказывающихся против нее

Россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Такую инициативу в четверг, 12 октября, озвучил депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Парламентарий отметил, что без российских паспортов должны отстаться "лица, осудившие российский народ и армию, помогавшие украинским вооруженным силам".

Более того, Белик предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны, "чтобы у них даже мысли не возникало под каким-то предлогом вернуться в Россию", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые покинули страну и совершают в отношении нее "подлые поступки", ждет Магадан. Это вызвало недовольство властей Магаданской области, которые призвали отказаться от стереотипов о своем регионе и подчеркнули, что им не нужны предатели.

Володин скорректировал свое высказывание, призвав "взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять", предложив для этого рудники и такую территорию, "чтобы там не было лета".

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